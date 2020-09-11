0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 71 0

Украинский бизнес подал более 150 изменений в Соглашение об ассоциации с ЕС

Украинский бизнес подал более 150 изменений в Соглашение об ассоциации с ЕС

Представители украинского бизнеса подали более 150 предложений по обновлению Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Диалог с бизнесом длился с июля.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

“Около 65% предпринимателей считают, что уменьшение/обнуление ввозных пошлин со стороны ЕС может положительно повлиять на рост объемов экспорта в ЕС. А 15% хотят не просто выйти на европейские рынки, а открыть собственную компанию в ЕС”, – сказала вице-премьер.

Она отметила, что правительство не будет рассматривать меры, которые противоречат духу Соглашения.

“В первую очередь, при формировании позиции мы будем исходить из того, что нужно максимально поддерживать наши компании, давать им стимулы для развития, независимо от того, идет ли речь о большом или малом бизнесе. Второе – это поддержка и развитие конкуренции”, – сказала Стефанишина.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.