Украинский бизнес подал более 150 изменений в Соглашение об ассоциации с ЕС

Представители украинского бизнеса подали более 150 предложений по обновлению Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Диалог с бизнесом длился с июля.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
“Около 65% предпринимателей считают, что уменьшение/обнуление ввозных пошлин со стороны ЕС может положительно повлиять на рост объемов экспорта в ЕС. А 15% хотят не просто выйти на европейские рынки, а открыть собственную компанию в ЕС”, – сказала вице-премьер.
Она отметила, что правительство не будет рассматривать меры, которые противоречат духу Соглашения.
“В первую очередь, при формировании позиции мы будем исходить из того, что нужно максимально поддерживать наши компании, давать им стимулы для развития, независимо от того, идет ли речь о большом или малом бизнесе. Второе – это поддержка и развитие конкуренции”, – сказала Стефанишина.
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