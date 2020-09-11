В аэропорту Днепра стартуют работы по строительству нового аэродрома

Работы по строительству нового аэродромного комплекса начинаются в аэропорту Днепра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Начинаем работы по строительству нового аэродромного комплекса в аэропорту Днепра. Сегодня заключен договор, по которому уже завтра стартуют подготовительные работы”, – сообщил Криклий.

По его словам, работы предусматривают:

демонтаж трансформаторных подстанций и системы дистанционного управления;

вынесение кабелей связи и электроснабжения;

переключение светосигнального оборудования;

перемещение метеоплощадках и т.д.

“Также объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства аэродрома. А частный инвестор “НС Днепр” начинает строить новый пассажирский и VIP-терминалы”, – добавил министр.

Он отметил, что для эффективности реализации проект разделен на несколько частей и определены подготовительные работы отдельным проектом. “Их стоимость составит около 12 млн грн, что позволит выполнить важный объем работ для подготовки инфраструктуры и обеспечить непрерывное функционирование аэропорта на время строительства”, – отметил Криклий.