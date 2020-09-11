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Какой прожиточный минимум правительство планирует установить на 2021 год

Какой прожиточный минимум правительство планирует установить на 2021 год

Проектом Государственного бюджета на 2021 год предлагается установить прожиточный минимум с 1 января на уровне 2189 грн. С 1 июля прожиточный минимум на одного человека составит 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн.

В разрезе основных демографических групп правительство предлагает следующие показатели:

  • для детей до 6 лет: до 1 июля прожиточный минимум останется 1921 грн, с 1 июля он повысится до 2013 грн, с 1 декабря – до 2100 грн.
  • для детей и подростков от 6 до 18 лет до 1 июля – 2395 грн, с 1 июля – 2510 грн, с 1 декабря – 2618 грн;
  • для инвалидов до 1 июля – 1769 грн, с 1 июля – 1854 грн, с 1 декабря – 1934 грн;
  • для трудоспособных граждан до 1 июля прожиточный минимум останется 2270 грн, с 1 июля – 2379 грн, с 1 декабря – 2481 грн.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 14 сентября 2020 года утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год.

Минимальная зарплата возрастет в 2021 году на 30%. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.

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По материалам Finance.UA
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