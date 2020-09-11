Какой прожиточный минимум правительство планирует установить на 2021 год

Проектом Государственного бюджета на 2021 год предлагается установить прожиточный минимум с 1 января на уровне 2189 грн. С 1 июля прожиточный минимум на одного человека составит 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн.
В разрезе основных демографических групп правительство предлагает следующие показатели:
Минимальная зарплата возрастет в 2021 году на 30%. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина выделит 2,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19Вчера, 16:43 - 711 6
Швеция может стать первой страной без наличныхВчера, 13:29 - 4337 5
Владелец отеля "Днипро" рассказал, как и за сколько планирует развивать е-спорт в Украине3 ч. назад - 567 3
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Вчера, 10:20 - 887 3
ТОП-10 самых богатых украинцевВчера, 17:00 - 3837 3
Швеция может стать первой страной без наличныхВчера, 13:29 - 4337 5
ТОП-10 самых богатых украинцевВчера, 17:00 - 3837 3
Finance.ua определил топ-3 лучших МФО УкраиныВчера, 13:02 - 1743
Как в Киеве изменились цены на вторичное жильеВчера, 20:00 - 1491 1
Определен «Самый узнаваемый бренд» и «Прорыв года» среди МФОВчера, 15:30 - 1452 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Вчера, 10:20 - 886 3
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 427
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 428
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 555 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 918