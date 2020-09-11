СБУ раскрыла незаконную передачу на 50 лет рекреационных участков в Конча-Заспе

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Козинского поселкового совета и управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области в махинациях с элитными земельными участками, расположенными в Конча-Заспе, общей стоимостью более 600 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что чиновники незаконно передали в аренду на 49 лет одной из киевских частных структур земельные участки рекреационного назначения площадью более 27 га. Почти на половине из них располагались базы отдыха “Укрпочты”.

Правоохранители провели ряд обысков в помещениях поселкового совета и нотариуса, который оформлял сделку. По результатам изъята документация, послужившая основанием для незаконной передачи земли. В рамках начатого уголовного производства продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.

На данном этапе принимаются меры по возврату участков в собственность территориальной общины. Суд наложил арест и установил запрет на их отчуждение.