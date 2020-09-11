Экономия на взятках 840 млн в год: в Украине оценили эффект от электронных госуслуг

По данным отчета Офиса эффективного регулирования (BRDO) “Антикоррупционный и экономический потенциал е-услуг” при использовании электронных госуслуг за год на взятках можно сэкономить более 840 млн гривен.
Офис эффективного регулирования проводил исследование с целью показать, сколько времени и средств уже сэкономили и, в перспективе, могли бы еще сэкономить пользователи благодаря возможности получить услугу без посещения государственных органов и без привлечения посредников/чиновников. А также продемонстрировать, как онлайн-формат услуг может сказаться на уровне коррупции.
В ходе исследования были опрошены почти 1200 физических лиц, физических лиц-предпринимателей и представителей юридических лиц.
Анализ показал, что потенциальный экономический эффект в семи сферах составляет почти 495 млн гривен в год, что означает снижение расходов почти на две трети по сравнению с оффлайн-форматом. В абсолютном исчислении это экономия около 514 человеко-лет в год, так как большинство расходов (58%) на получение государственных услуг оффлайн приходится на затраты времени пользователей: логистику, ожидания в очереди, заполнение документов и т.д.
Потенциал экономии рассчитан при условии полного перехода на онлайн-формат получения услуг всеми пользователями. Пока же реальная экономия составляет 36,7 млн гривен в год из-за незначительного процента пользователей, избравших онлайн-процедуру.
Также в ходе исследования зафиксирован и антикоррупционный эффект. Потенциальная экономия на взятках в проанализированных сферах составляет 841 млн гривен в год, что больше экономического эффекта, тогда как реальная — 32 млн гривен в год. Большинство (две трети) зафиксированных случаев возможных коррупционных ситуаций касаются классического (оффлайн) способа предоставления государственной услуги.
Подавляющее большинство опрошенных считают, что с введением электронных услуг коррупции стало меньше:
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