Зеленский рассказал, как Украина выходит из кризиса

Президент Владимир Зеленский накануне своего визита в Австрию рассказал, как Украина выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, население поддерживают дешевыми кредитами.

Об этом глава государства рассказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

На вопрос, как Украина должна выйти из этого кризиса, пережив спад экономики, Зеленский ответил:

“Мы, конечно, не можем печатать долларовые купюры, это ясно. Но мы разрабатываем кредитные программы, чтобы помочь людям и компаниям в этом кризисе. Ранее ставки по кредитам были высокие, от 20 до 25 процентов. Теперь от 5 до 9 процентов. Люди уже воспользовались этими кредитами в эквиваленте 6 миллиардов гривен”, – заявил он.

Президент также отметил, что с наступлением пандемии во многих украинских фирмах ввели принудительный отпуск и сокращение заработной платы.

Справка Finance.ua:

НБУ призвал возвращать заемщиков из кредитных каникул.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Среди популярных причин отказа в получении доступных кредитов заместитель директора департамента развития корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка Наталья Згоба называет неудовлетворительное финансовое состояние потенциальных заемщиков.

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