Зеленский рассказал, как Украина выходит из кризиса

Президент Владимир Зеленский накануне своего визита в Австрию рассказал, как Украина выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, население поддерживают дешевыми кредитами.
Об этом глава государства рассказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.
На вопрос, как Украина должна выйти из этого кризиса, пережив спад экономики, Зеленский ответил:
“Мы, конечно, не можем печатать долларовые купюры, это ясно. Но мы разрабатываем кредитные программы, чтобы помочь людям и компаниям в этом кризисе. Ранее ставки по кредитам были высокие, от 20 до 25 процентов. Теперь от 5 до 9 процентов. Люди уже воспользовались этими кредитами в эквиваленте 6 миллиардов гривен”, – заявил он.
Президент также отметил, что с наступлением пандемии во многих украинских фирмах ввели принудительный отпуск и сокращение заработной платы.
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