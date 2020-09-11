Илон Маск анонсировал первый «серьёзный» полёт космического корабля Starship

Американский космический корабль Starship недавно провёл успешный «прыжок» на высоту 120 метров, но компания уже готовится к более продвинутой стадии испытаний своего детища.

По заявлению главы SpaceX Илона Маска, следующий полёт совершит приближённая к финальному дизайну версия аппарата, а возвращаться на землю ему придётся с куда более внушительной высоты.

По словам бизнесмена, компания закончила первую фазу тестовых полётов Starship. Разработка прототипа корабля с кодовым названием SN8 будет завершена уже через неделю, и по завершении статических испытаний SpaceX попытается совершить пуск космического корабля на высоту около 18 километров.

Точная дата запуска SN8 пока неизвестна, так как подготовка и ряд наземных испытаний может занять некоторое время. Тем не менее известно, что SpaceX запросила разрешение на высотный полёт ещё в начале февраля текущего года.

Ожидается, что полёт на 18-километровую высоту станет первым этапом для компании SpaceX на пути к реализации проектов, связанных с космическим туризмом и межпланетными путешествиями.