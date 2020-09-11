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Илон Маск анонсировал первый «серьёзный» полёт космического корабля Starship

Илон Маск анонсировал первый «серьёзный» полёт космического корабля Starship

Американский космический корабль Starship недавно провёл успешный «прыжок» на высоту 120 метров, но компания уже готовится к более продвинутой стадии испытаний своего детища.

По заявлению главы SpaceX Илона Маска, следующий полёт совершит приближённая к финальному дизайну версия аппарата, а возвращаться на землю ему придётся с куда более внушительной высоты.

По словам бизнесмена, компания закончила первую фазу тестовых полётов Starship. Разработка прототипа корабля с кодовым названием SN8 будет завершена уже через неделю, и по завершении статических испытаний SpaceX попытается совершить пуск космического корабля на высоту около 18 километров.

Точная дата запуска SN8 пока неизвестна, так как подготовка и ряд наземных испытаний может занять некоторое время. Тем не менее известно, что SpaceX запросила разрешение на высотный полёт ещё в начале февраля текущего года.

Ожидается, что полёт на 18-километровую высоту станет первым этапом для компании SpaceX на пути к реализации проектов, связанных с космическим туризмом и межпланетными путешествиями.

По материалам 4PDA
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