Илон Маск анонсировал первый «серьёзный» полёт космического корабля Starship

Американский космический корабль Starship недавно провёл успешный «прыжок» на высоту 120 метров, но компания уже готовится к более продвинутой стадии испытаний своего детища.
По заявлению главы SpaceX Илона Маска, следующий полёт совершит приближённая к финальному дизайну версия аппарата, а возвращаться на землю ему придётся с куда более внушительной высоты.
По словам бизнесмена, компания закончила первую фазу тестовых полётов Starship. Разработка прототипа корабля с кодовым названием SN8 будет завершена уже через неделю, и по завершении статических испытаний SpaceX попытается совершить пуск космического корабля на высоту около 18 километров.
Точная дата запуска SN8 пока неизвестна, так как подготовка и ряд наземных испытаний может занять некоторое время. Тем не менее известно, что SpaceX запросила разрешение на высотный полёт ещё в начале февраля текущего года.
Ожидается, что полёт на 18-километровую высоту станет первым этапом для компании SpaceX на пути к реализации проектов, связанных с космическим туризмом и межпланетными путешествиями.
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