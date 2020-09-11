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Зеленский подписал закон о ратификации кредита от ЕС на 1,2 миллиарда евро

Зеленский подписал закон о ратификации кредита от ЕС на 1,2 миллиарда евро

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно получения макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро № 825-IX, который Верховная Рада приняла 25 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также очерчивает меры в рамках реализации структурных реформ, необходимые для получения второго транша этой помощи.

Это касается медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционирования рынка газа.

Указанные Меморандум и Кредитное соглашение Украина и ЕС заключили 23 июля текущего года в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении “исключительной” макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширение в условиях кризиса COVID-19 объемом 3 млрд евро, в рамках которого Украина получила самый крупный пакет помощи в размере 1,2 млрд евро.

По материалам Finance.UA
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