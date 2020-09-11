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Киеву нужна новая стратегия в новых условиях, потому что мир изменился - Кличко

Киеву нужна новая стратегия в новых условиях, потому что мир изменился - Кличко

Столица и столичный регион являются финансовым инвестиционным центром с большим потенциалом.

Об этом заявил Виталий Кличко на INVEST IN KYIV FORUM 2020.

“Нашей основной задачей является максимальная реализация этих потенциалов. Пандемия прекратила немало транспортных потоков между странами и показала возможность развития и поддержки локальных производителей. В целях экономической безопасности городам необходима возможность функционировать автономно, поэтому локализация экономики столичного региона должна стать примером преодоления последствий пандемии”, – отметил мэр Киева.

Мэр пояснил, что столица создает много рабочих мест. А бизнес – это едва ли не основная составляющая экономики Украины, поэтому власть старается всегда поддерживать этот сегмент.

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Столичный мэр напомнил, что Киевсовет еще в начале карантина предоставил льготы в 50% для малого и среднего бизнеса на оплату аренды коммунального имущества и освободил предпринимателей от уплаты ЕСВ.

“Сегодня Киеву нужна новая стратегия в новых условиях, потому что мир изменился. Мы надеемся, что Киев играет свою роль в экономическом развитии всей страны: столица обеспечивает 20% ВВП всей Украины. Доля прямых инвестиций здесь составляет 50%”, – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр заявил, что очень гордится программами и результатом работы Kyiv Smart City, и отметил, что не каждый европейский город имеет такой прогресс в развитии смарттехнологий для горожан.

Каковы дальнейшие планы:

  • развитие инфраструктуры и объединение общин Киева;
  • создание мощного мегаполиса с мощными условиями для работы и отдыха жителей;
  • создание условий для инвестиций.
По материалам Finance.UA
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