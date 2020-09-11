Кабмин одобрил полноценный запуск Государственного онлайн-магазина Prozorro Market

Кабинет Министров Украины принял постановление № 822 “Об утверждении порядка формирования и использования электронного каталога”.
Этот документ регулирует работу первого государственного онлайн магазина Prozorro Market и раскрывает его полный потенциал для бизнеса и государства.
Что изменится:
Для чего необходим Prozorro Market:
Каковы преимущества онлайн магазина:
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