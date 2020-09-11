Кабмин одобрил полноценный запуск Государственного онлайн-магазина Prozorro Market

Кабинет Министров Украины принял постановление № 822 “Об утверждении порядка формирования и использования электронного каталога”.

Этот документ регулирует работу первого государственного онлайн магазина Prozorro Market и раскрывает его полный потенциал для бизнеса и государства.

Что изменится:

государственные заказчики могут пользоваться Prozorro Market для закупок до 200 тысяч гривен;

являющиеся монополистами в своей отрасли – до 1 млн грн;

ранее верхний предел был всего 50 тысяч, что существенно ограничивало закупки многих заказчиков через Prozorro Market.

Для чего необходим Prozorro Market:

чтобы государственные и коммунальные органы власти и предприятия могли без лишних усилий и организации тендеров покупать товары широкого потребления: офисные принадлежности, топливо, мебель, бытовую химию, компьютеры, посуду и тому подобное. Помимо этих позиций, в Prozorro Market также продаются защитные маски, антисептики, санитарные наборы и многие другие медицинские товары.

Каковы преимущества онлайн магазина:

экономия государственных средств. Каталог отражает все ценовые предложения в каждой группе товара, бизнес смотрит на цены конкурентов и снижает свои;

бизнес сможет экономить время и снизить операционные расходы. Чтобы попасть в электронный каталог Prozorro Market, достаточно один раз пройти простую процедуру квалификации. Таким образом, предприниматели получают удобный канал сбыта и могут без дополнительной рекламы получать заказы от более 30 тысяч государственных учреждений со всей страны;

гибкие тарифы. Для поддержки, наполнения и развития Prozorro Market бизнес будет платить комиссию — но лишь в случае подписания соглашения. Речь идет о 3% от суммы договора при стоимости закупки до 50 тыс. грн, 2% – до 200 тыс. грн, 1% – свыше 200 тыс. грн. Для государственных заказчиков пользование Prozorro Market является полностью бесплатным.

Справка Finance.ua:

Электронный каталог Prozorro Market начал работать в апреле прошлого года в пилотном режиме.

На сегодня в Prozorro Market уже продают свои товары более 1000 поставщиков. Сумма подписанных контрактов – более 60 млн грн.

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