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Facebook готовит новую версию шлема виртуальной реальности Oculus

Facebook готовит новую версию шлема виртуальной реальности Oculus

Хотя Facebook официально не заявляла, что скоро появится продолжение Oculus Quest, утечек и фрагментов информации достаточно, чтобы с уверенностью предположить, что они уже в пути. Несколько утечек рендеров и изображений дают нам представление о вероятном дизайне Oculus

Обратите внимание, что все изображения в этой статье Oculus Quest 2 являются некими утечками и могут не отражать точный внешний вид и детали системы.

Подробностей о дате выпуска сейчас мало, как и следовало ожидать от устройства, которое официально не было анонсировано. При этом мы ожидаем услышать больше об Oculus Quest 2 на Facebook Connect 16 сентября 2020 года. Facebook Connect – это новый бренд, который Facebook использует для того, что когда-то было известно как Oculus Connect.

Когда Oculus анонсировал оригинальный Oculus Quest в сентябре 2018 года, устройство было выпущено весной 2019 года. Нет никаких гарантий, что последующая гарнитура будет соответствовать аналогичным срокам, но есть некоторый прецедент, когда оборудование Oculus было объявлено в сентябре и не вышло в течение нескольких месяцев.

По материалам bigmir.net
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