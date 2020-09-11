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Плательщики Киевщины увеличили выплаты земельного налога

Плательщики Киевщины увеличили выплаты земельного налога

С начала года плательщики Киевщины уплатили 984,2 млн грн земельного налога.

Об этом сообщает и. о. начальник ГУ ГНС в Киевской области Александр Загорский.

По его словам, землепользователи и арендаторы перечислили в местные бюджеты 984,2 млн грн платы за землю, что на 2% или 17,6 млн грн превышает поступления января-августа 2019 года.

Кто сколько заплатил:

  • с начала года юридические лица уплатили 815,4 млн гривен, что на 5 млн грн больше прошлогоднего показателя;
  • физические лица направили в бюджеты территориальных общин 169 миллионов гривен, увеличив сумму отчислений на 8% или 12,7 млн грн.

Наибольшие суммы обеспечили:

  • плательщики, зарегистрированные на территориях Бориспольского управления – 167,4 млн грн;
  • Белоцерковского и Киево-Святошинского: 162 и 134 млн грн соответственно.

Справка Finance.ua:

  • Плата за землю (земельный налог) — это налог, взимаемый с юридических и физических лиц за использование земельных участков. Плата за землю входит в состав налога на имущество.
  • С начала года плательщики Киевщины направили в местные бюджеты 10,1 млрд грн налоговых сборов и платежей, увеличив отчисления на 7% или 633,6 млн грн.
  • Специалисты Офиса крупных плательщиков налогов ГНС проанализировали отчетность по плате за землю за 2020 год и выявили наиболее распространенные ошибки, которые приводят к применению штрафных санкций, а иногда могут также служить поводом для проведения внеплановой проверки.

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По материалам Finance.UA
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