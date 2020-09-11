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NVIDIA объявила о покупке ARM за $40 млрд

NVIDIA объявила о покупке ARM за $40 млрд

Прошлая неделя выдалась крайне богатой на крупные и весьма неожиданные анонсы, но эта обещает стать еще насыщеннее и интереснее. В ночь на 14 сентября появилось официальное подтверждение появившейся накануне информации о продаже британского разработчика процессорных микроархитектур ARM графическому чипмейкеру NVIDIA.

О том, что SoftBank ищет покупателя для бизнеса ARM Holdings, стало известно в июле. В числе потенциальных покупателей изначально называлась Apple, что вполне логично, учитывая грядущий переход купертиновского гиганта с процессоров Intel на CPU собственной разработки на базе архитектуры ARM. Позже появились сообщения, что NVIDIA полна решимости приобрести активы ARM Holdings, планируя рассчитаться денежными средствами и акциями.

Против продажи ARM компании NVIDIA выступил сооснователь ARM, назвав потенциальную сделку «большой ошибкой», а последние сообщения указывали, что если продажа ARM и состоится, то не NVIDIA, а консорциуму из нескольких компаний, в который может войти и Samsung. Тем не менее именно NVIDIA выступила единоличным покупателем ARM.

Сумма сделки — 40 миллиардов долларов. Это заметно меньше предполагаемой суммы в $52 млрд, которую, как говорилось в более ранних сообщениях, сооснователь SB Масаёси Сон планировал выручить от продажи активов. Но это все равно является одним из крупнейших приобретений в истории в полупроводниковой отрасли.

NVIDIA выплатит Softbank 12 миллиардов долларов денежными средствами и еще 21,5 миллиарда — своими акциями. При условии достижения ARM определенных целей, NVIDIA выплатит дополнительно еще 5 миллиардов долларов. Еще 1,5 миллиарда в акциях получат сотрудники ARM. Итого получается 40 миллиардов долларов.

ARM продолжит работать как независимое подразделение Nvidia. Штаб-квартира разработчика процессорных архитектур останется в Великобритании, а сама компания «продолжит использовать свою модель открытого лицензирования, сохраняя при этом глобальный нейтралитет клиентов».

По материалам ITC.ua
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