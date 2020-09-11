Из-за ошибки Tesla бесплатно заряжала электромобили других производителей на своих новых зарядных станциях

Некоторые владельцы электромобилей, выпущенных не компанией Tesla, обнаружили, что они могут практически бесплатно заряжать аккумуляторы на новых станциях Supercharger V3 в Европе, где используется общий стандарт CCS. Как оказалось, это была ошибка, а не задуманная возможность.

С запуском электромобилей Model 3 и зарядных станций Supercharger V3 в Европе, компания Tesla перешла на использование общего стандарта зарядки CCS. И хотя большинство других электромобилей используют тот же стандарт и разъём, это вовсе не значит, что другие электромобили также могли использовать обширную сеть зарядных станций Tesla Supercharger. Электромобилям Tesla ещё необходимо выполнить программное сопряжение («рукопожатие») с Supercharger, прежде чем начнётся процесс зарядки. Это сопряжение также обрабатывает стоимость зарядки, которая будет связана с учётной записью Tesla водителя.

Однако сразу несколько публикаций указывают, что практически любой другой электромобиль со стандартом CCS может заряжаться от новой зарядной станции Tesla Supercharger V3 с поддержкой CCS в Европе. Компания Nextmove, занимающаяся арендой электромобилей, протестировала такую возможность с различными сторонними электромобилями и составила список моделей, которые могут заряжаться бесплатно.

Скорее всего, это ошибка, а не задуманная функция, поскольку Tesla не предоставляет бесплатную зарядку аккумулятора электромобиля без привязки к учетной записи Tesla. Предполагается, что ошибка закралась в программное «рукопожатие», и заряд электромобиля инициализируется даже в том случае, когда система не определяет, что подключен электромобиль Tesla.

Ранее Tesla заявляла, что она открыта для идеи совместного использования сети Supercharger с другими автопроизводителями, но это будет зависеть от достижения соглашения о разделении затрат. Ходили слухи, что Tesla ведёт переговоры с другими автопроизводителями о заключении такой сделки, но это ни к чему не привело.