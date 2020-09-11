НБУ не видит оснований для изменения учетной ставки

Все 9 членов комитета по монетарной политике Национального банка единогласно решили оставить учетную ставку в сентябре неизменной на уровне 6% годовых.

Об этом говорится в итогах дискуссии членов комитета НБУ относительно уровня учетной ставки.

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«Большинство членов комитета считает, что в пользу удержания ставки на неизменном уровне также свидетельствует ухудшение инфляционных ожиданий населения, предприятий и финансовых аналитиков, которое произошло в августе», – отмечает НБУ.

Инфляция. Ожидаемая инфляция значительно превышает целевой уровень инфляции НБУ. Продолжение снижения ставки при таких условиях грозит дальнейшей разбалансировкой инфляционных ожиданий и, как следствие – может привести к усилению инфляционного давления.

В то же время, по мнению нескольких членов КМП, в условиях высоких инфляционных ожиданий и ощутимого смещения предпочтений в пользу более ликвидных активов (наличности и текущих счетов вместо срочных) дальнейшее снижение ключевой ставки будет иметь ограниченный эффект.

Банки, вероятно, будут избегать снижения ставок по срочным депозитам из-за боязни их оттока и дальнейшего ухудшения срочной структуры фондирования. Банки также ухудшили ожидания относительно качества кредитного портфеля. Соответственно они будут закладывать увеличение рисков в ставки, учитывая отсутствие ощутимых позитивных сдвигов в вопросе усиления защиты прав кредиторов.

Риски дальнейшего снижения ключевой ставки:

а мнение нескольких членов КМП , стремительное снижение учетной ставки в текущем году обусловило сокращение разницы между ставками по депозитам в гривне и иностранной валюте;

в условиях усиления неопределенности и ухудшения курсовых ожиданий дальнейшее сужение процентного дифференциала может спровоцировать давление на обменный курс, привести к росту уровня долларизации экономики.

продолжение смягчения монетарной политики также приведет к переходу учетной ставки в реальном измерении в зону отрицательных значений, что может разбалансировать инфляционные ожидания и демотивировать инвесторов. Это также негативно скажется на доходности и финансовой стабильности банков.

Ожидания аналитиков:

большинство аналитиков не ожидают изменения учетной ставки в сентябре и в целом до конца 2020 года;

они прогнозируют повышение учетной ставки в 2021 году с целью возвращения потребительской инфляции к целевому диапазону.

«При таких условиях продолжение снижения ставки может дезориентировать участников рынка и негативно отразиться на доверии к монетарной политике украинского центробанка», – отмечает НБУ.

Все члены КМП согласились, что дальнейшая динамика ключевой ставки будет зависеть прежде всего от развития ситуации с распространением COVID-19. Если негативное влияние коронавируса на потребительский и инвестиционный спрос усилится, Нацбанк сможет предоставить экономике дополнительный импульс для роста.

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