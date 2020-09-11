НБУ не видит оснований для изменения учетной ставки

Все 9 членов комитета по монетарной политике Национального банка единогласно решили оставить учетную ставку в сентябре неизменной на уровне 6% годовых.
Об этом говорится в итогах дискуссии членов комитета НБУ относительно уровня учетной ставки.
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«Большинство членов комитета считает, что в пользу удержания ставки на неизменном уровне также свидетельствует ухудшение инфляционных ожиданий населения, предприятий и финансовых аналитиков, которое произошло в августе», – отмечает НБУ.
Инфляция. Ожидаемая инфляция значительно превышает целевой уровень инфляции НБУ. Продолжение снижения ставки при таких условиях грозит дальнейшей разбалансировкой инфляционных ожиданий и, как следствие – может привести к усилению инфляционного давления.
В то же время, по мнению нескольких членов КМП, в условиях высоких инфляционных ожиданий и ощутимого смещения предпочтений в пользу более ликвидных активов (наличности и текущих счетов вместо срочных) дальнейшее снижение ключевой ставки будет иметь ограниченный эффект.
Банки, вероятно, будут избегать снижения ставок по срочным депозитам из-за боязни их оттока и дальнейшего ухудшения срочной структуры фондирования. Банки также ухудшили ожидания относительно качества кредитного портфеля. Соответственно они будут закладывать увеличение рисков в ставки, учитывая отсутствие ощутимых позитивных сдвигов в вопросе усиления защиты прав кредиторов.
Риски дальнейшего снижения ключевой ставки:
Ожидания аналитиков:
«При таких условиях продолжение снижения ставки может дезориентировать участников рынка и негативно отразиться на доверии к монетарной политике украинского центробанка», – отмечает НБУ.
Все члены КМП согласились, что дальнейшая динамика ключевой ставки будет зависеть прежде всего от развития ситуации с распространением COVID-19. Если негативное влияние коронавируса на потребительский и инвестиционный спрос усилится, Нацбанк сможет предоставить экономике дополнительный импульс для роста.
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