ТОП-10 самых богатых украинцев

Самым богатым человеком в Украине, как и прежде, остается владелец группы SCM Ринат Ахметов.
Об этом сообщает Фокус.
Состояние самого богатого украинца Рината Ахметова оценено в 7,3 миллиарда долларов.
“В сферу его интересов входят различные направления, хотя ключевые дивиденды он получает как владелец крупных активов в энергетике и металлургии”, – пишут авторы материала.
На втором месте расположился владелец компании Интерпайп Виктор Пинчук с капиталом в 2,4 миллиарда долларов. Подчеркивается, что хотя Пинчук всё чаще появляется в медиа как бизнесмен, распродающий активы (в банковской и газодобывающей сферах), его металлургический и трубный бизнес остаётся прибыльным.
Третье место занимает владелец Group DF, “австрийский сиделец” Дмитрий Фирташ с 1,8 миллиарда долларов. Его назвали преуспевающим бизнесменом в химической промышленности, а производство минеральных удобрений – один из его ключевых бизнесов.
Четвертое место у владельца группы Смарт Холдинг, народного депутата Вадима Новинского. Его состояние оценили в 1,5 миллиарда долларов. “Компании народного депутата Вадима Новинского работают во многих отраслях – от финансов и недвижимости до добычи полезных ископаемых. Один из ключевых активов – холдинг Метинвест, где с долей 25% он выступает партнёром Рината Ахметова”, – сказано в материале.
Пятое место у владельца компании Roshen, экс-президента, Петра Порошенко с 1,3 миллиарда долларов. “Как и прежде, основной доход Порошенко связан с корпорацией Roshen. Его кондитерскими активами с 2014 года занимался траст в управлении инвестиционного банка Rothschild, но в 2019 году владельцем стал старший сын Порошенко Алексей”, – уточнили журналисты.
На шестом месте супруги Александр и Галина Гереги, у которых нашлось 1,2 миллиарда долларов. “Супруги Александр и Галина Гереги продолжают строить бизнес-империю – параллельно с развитием сетей строительных гипермаркетов Эпицентр и Новая линия инвестируют в агроактивы”, – рассказали авторы.
Седьмое место досталось нардепу, куму президента РФ Владимира Путина и совладельцу ряда облэнерго Виктору Медведчуку с 1,2 миллиарда дооларов. Сообщается, что ряд российских, а также офшорных фирм оформлены на жену Медведчука Оксану Марченко.
На восьмом месте совладелец группы Приват Игорь Коломойский, у которого насчитали 1,2 миллиарда долларов. “Львиную долю дивидендов Игорь Коломойский получает от своих металлургических активов… В целом предприятия Игоря Коломойского работают с хорошими показателями, хотя в связи с ростом цен на электроэнергию их прибыльность в прошлом году резко сократилась. Но ненадолго”, – написано в статье.
Девятое место у совладельца группы Приват Геннадия Боголюбова с 984 миллионами долларов. “Основные дивиденды бизнесмен получает от нефтегазовых активов”, – уточняют составители рейтинга.
Замыкает десятку украинских богачей совладелец Fozzy Group Владимир Костельман с 856 миллионами долларов.
Полный список 100 самых богатых украинцев сморите здесь.
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