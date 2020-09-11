Разработан законопроект о противодействии хаотичной застройке

Министерство культуры и информационной политики разработало законопроект О противодействии хаотичной застройке в Украине, сейчас его обсуждают с народными депутатами.
Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время пресс-конференции по случаю 100 дней на посту министра.
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“Разработали проект противодействия хаотичной застройке. Очень большое количество вещей связаны с застройкой, я никогда не думал, что в министерстве самый большой вопрос, который меня будет беспокоить, будет связан с разрешениями на застройку”, – сказал Ткаченко.
Он добавил, что необходимость такого системного закона сейчас назрела и МКИП обсуждает его с депутатами.
Министр также рассказал, что за 100 дней в МКИП успели дать толчок ряду стратегических изменений в сферах культуры, туризма, креативных индустрий и медиаграмотности. В частности, реализовали законопроект №3377 о поддержке культуры, креативных индустрий и туризма в связи с ограничительными мерами для противодействия COVID-19, подготовили проекты законов по охране культурного наследия, разработали дорожную карту реализации в ближайшие годы указа Президента по поддержке культуры, туризма, креативных индустрий.
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