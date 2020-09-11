0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Разработан законопроект о противодействии хаотичной застройке

Разработан законопроект о противодействии хаотичной застройке

Министерство культуры и информационной политики разработало законопроект О противодействии хаотичной застройке в Украине, сейчас его обсуждают с народными депутатами.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время пресс-конференции по случаю 100 дней на посту министра.

Читайте также: Украинцы разбирают квартиры в пригороде Киева. Скоро они подорожают

“Разработали проект противодействия хаотичной застройке. Очень большое количество вещей связаны с застройкой, я никогда не думал, что в министерстве самый большой вопрос, который меня будет беспокоить, будет связан с разрешениями на застройку”, – сказал Ткаченко.

Он добавил, что необходимость такого системного закона сейчас назрела и МКИП обсуждает его с депутатами.

Министр также рассказал, что за 100 дней в МКИП успели дать толчок ряду стратегических изменений в сферах культуры, туризма, креативных индустрий и медиаграмотности. В частности, реализовали законопроект №3377 о поддержке культуры, креативных индустрий и туризма в связи с ограничительными мерами для противодействия COVID-19, подготовили проекты законов по охране культурного наследия, разработали дорожную карту реализации в ближайшие годы указа Президента по поддержке культуры, туризма, креативных индустрий.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.