Разработан законопроект о противодействии хаотичной застройке

Министерство культуры и информационной политики разработало законопроект О противодействии хаотичной застройке в Украине, сейчас его обсуждают с народными депутатами.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время пресс-конференции по случаю 100 дней на посту министра.

Читайте также: Украинцы разбирают квартиры в пригороде Киева. Скоро они подорожают

“Разработали проект противодействия хаотичной застройке. Очень большое количество вещей связаны с застройкой, я никогда не думал, что в министерстве самый большой вопрос, который меня будет беспокоить, будет связан с разрешениями на застройку”, – сказал Ткаченко.

Он добавил, что необходимость такого системного закона сейчас назрела и МКИП обсуждает его с депутатами.

Министр также рассказал, что за 100 дней в МКИП успели дать толчок ряду стратегических изменений в сферах культуры, туризма, креативных индустрий и медиаграмотности. В частности, реализовали законопроект №3377 о поддержке культуры, креативных индустрий и туризма в связи с ограничительными мерами для противодействия COVID-19, подготовили проекты законов по охране культурного наследия, разработали дорожную карту реализации в ближайшие годы указа Президента по поддержке культуры, туризма, креативных индустрий.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫