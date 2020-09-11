В «Слуге народа» предлагают отказаться от спецпенсий для судей и прокуроров

В Украине не должно быть специальных пенсий, которые сегодня есть у судей и прокуроров, пенсии необходимо повышать прежде всего малообеспеченным.
Об этом заявила народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает пресс-служба комитета.
“Солидарный уровень пенсионного обеспечения не должен создавать дополнительных преференций отдельным категориям граждан. Сейчас в стране есть такие преференции – у судей и прокуроров, которые были возобновлены в свое время Конституционным судом Украины. Так называемыми специальными пенсиями украинское общество уже давно возмущено. Я считаю, что возврат специальных пенсий судьям и прокурорам – несправедливость. Существенное повышение содержания этих категорий было в свое время проведено в том числе и для того, чтобы они имели возможность откладывать на свою будущую пенсию собственные средства”, – говорит Галина Третьякова.
Что предлагают. Что касается пенсионного обеспечения в солидарном уровне, то он должен быть более плоским и справедливым ко всем пенсионерам Украины, основываясь на реальном прожиточном минимуме. Все остальные дополнительные средства к пенсии должны быть индивидуальными накоплениями. Социальную защиту населения в Украине, конечно, нужно повышать. Но в первую очередь для тех, кто в этос реально нуждается, для малоимущих.
Что уже сделали. Теперь ввели отдельные государственные программы помощи пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, и одиноким пенсионерам, которые старше 80 лет и нуждаются в стороннем уходе. Со следующего года пенсионеры 75+ также получат прибавку к пенсии.
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