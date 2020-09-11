Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2020 года. Часть продуктов дорожают, часть дешевеют.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, за январь-август яблоки подорожали на 77,7% до 29,0 грн за кг, морковь – на 69,5% до 10,9 грн за кг, цены на крупу гречневую выросли на 32,8% до 36,9 грн за кг.
Однако лук подешевел на 34,3% до 5,9 грн за кг, картофель – на 25,8% 10,0 гривен за кг, яйца подешевели на 20,4% до 16,8 грн за десяток, филе куриное на 14,1% до 87,4грн за кг.
По данным Госстата, за январь-август сигареты премиум-класса подорожали на 12,4% до 53,4 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,2% до 92,5 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,3% до 17,6 грн за бутылку.
Названы наиболее подорожавшие с начала года продукты
Напомним, по данным Госстата, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки – на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую – на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель выросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.
Отметим, потребительские цены в Украине в августе 2020 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%. С начала 2020 года инфляция составила 1,2%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доллар рискует потерять статус самой устойчивой валюты в миреВчера, 13:00 - 4147 9
Как узнать продавца-мошенника: советы от OLXВчера, 14:05 - 4692 7
Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в УкраинуВчера, 23:53 - 960 6
Как уменьшить электропотребление, работая из дома (инфографика)Вчера, 17:12 - 1295 5
Дешевые дизельные авто: почему их количество на рынке может вырастиВчера, 19:15 - 7124 5
Дешевые дизельные авто: почему их количество на рынке может вырастиВчера, 19:15 - 7124 5
Volkswagen представил новый Golf с кузовом универсал и внедорожную версию (фото)Вчера, 22:07 - 3238
Deutsche Bank: глобализацию сменит эпоха беспорядкаВчера, 18:23 - 2351
Как уменьшить электропотребление, работая из дома (инфографика)Вчера, 17:12 - 1295 5
Что ждать от курса на этой неделе?4 ч. назад - 1152 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)5 ч. назад - 275
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 355
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 406
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 534 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 889