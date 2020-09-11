В бюджете на 2021 год предусматривается увеличение расходов на Пенсионный фонд – Марченко

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает увеличение расходов на Пенсионный фонд, в частности выплату пенсионерам старше 75 лет.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге по проекту госбюджета на 2021 год.
Предполагается такое социальное обеспечение:
Проектом предлагается установить с 1 марта 2021 года лицам, которым исполнилось 80 лет и больше и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы за 2020 год, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен.
Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2 600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.
Также предлагается установить с 1 июля 2021 года лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы за 2020 год, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен.
Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2 500 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.
Напомним, минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.
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