Как в Киеве изменились цены на вторичное жилье

В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл. США/кв. м, по сравнению с июлем средняя цена увеличилась на 0,5%. В национальной валюте средняя стоимость уменьшилась на 0,7% до 38875 грн./кв. м (± 1,8%).

Об этом свидетельствуют данные портала Столичная недвижимость.

Как изменились цены за год:

с августа 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 4,2%, в гривнах – на 13,1%;

медианная цена квадратного метра жилья увеличилась за месяц на 0,4% до 1289 долл. США /кв. м, а по сравнению с январем 2020 года – на 0,4%, за год – на 10,2%.

Цены на дешевое/дорогое жилье:

по сравнению с июлем средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 0,2% – до 22822 грн/кв. м, у 20% высокого – уменьшилась на 0,9% до 61808 грн./кв. м;

в долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 0,1% до 2237 долл. США /кв. м, в “дешевом” – на 1,2% до 826 долл./кв. м;

за год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 3,4%, а в «дешевом» – на 20,9%;

в долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дорогом» сегменте увеличились на 4,7%, в «дешевом» – на 11,3%.



Таблица: Столичная недвижимость

Структура выставленных на продажу квартир на вторичном рынке жилья:

анализ предложения с разделением по количеству комнат по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 28%, двухкомнатные – 31%, трехкомнатные – 33% и 4-комнатные – 8%;

большее количество квартир предлагалось в Голосеевском районе – 16%, Дарницком – 15%, Печерском и Шевченковском – по 12%. В Днепровском – 11%, Соломенском – 10%, Оболонском – 7%, Подольском и Святошинском районах – по 6%, в Деснянском – 5%;

в структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 18%, до 50 тыс. долл. США – 17%. От 150 до 250 тыс. долл. США – 13% и от 250 тыс. долл. США – 6%.

Справка Finance.ua:

В августе на продажу предлагались квартиры 77 операторами в 203 объектах, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.