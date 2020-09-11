Как в Киеве изменились цены на вторичное жилье

В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл. США/кв. м, по сравнению с июлем средняя цена увеличилась на 0,5%. В национальной валюте средняя стоимость уменьшилась на 0,7% до 38875 грн./кв. м (± 1,8%).
Об этом свидетельствуют данные портала Столичная недвижимость.
Как изменились цены за год:
Цены на дешевое/дорогое жилье:
Таблица: Столичная недвижимость
Структура выставленных на продажу квартир на вторичном рынке жилья:
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