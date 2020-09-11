В Украине к ослаблению карантина не готовы 20 регионов (список)

В Украине Киев и еще 19 областей продолжают оставаться не готовыми к ослаблению карантинных ограничений. В этих регионах завышены показатели заболеваемости коронавирусом.
Соответствующие данные по состоянию на 14 сентября обнародовало Министерство здравоохранения.
Кроме столицы не могут ослабить карантин в следующих регионах: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Полный список здесь.
В Киеве показатель заболеваемости на 100 тысяч человек составляет 136,9.
Готовы к ослаблению Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.
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