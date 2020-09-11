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Германия поможет Украине трансформировать угольные регионы

Германия поможет Украине трансформировать угольные регионы

Министерство энергетики вывело на новый уровень партнерство Украины и Германии. Об этом рассказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, сообщает УНН.

Во время визита Буславец в Германию было подписано совместное заявление о сотрудничестве в сфере энергетики.

“Это сотрудничество будет направлено на поддержку нашей технической синхронизации с европейскими энергосистемами, дальнейшую интеграцию энергетических рынков Украины в европейские, что повысит нашу конкурентоспособность.

Ну и конечно, мы поддерживаем направление энергоэффективности с Германией по развитию ВИЭ”, – рассказала она.

Также Украина и Германия будут совместно развивать водородную энергетику и работать над трансформацией украинских угольных регионов.

“Украинская делегация представила немецкой стороне 6 возможных пилотных проектов шахт, в которых мы предлагаем принять участие немецкой стороне по их закрытию и трансформации этих регионов. Уже в ближайшее время это направление работы будет иметь результаты”, – информирует и.о. министра.

Напомним, в Минэнергетики предлагают комбинированный вариант реформы угольной отрасли, что предусматривает разделение государственных шахт на три категории.

По материалам УНН
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