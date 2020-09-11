Бизнесу напомнили о штрафах за отказ в расчете через терминал

В последнее время в адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в Закарпатской области увеличилось количество обращений граждан относительно ограничения их прав как потребителей на использование электронных платежных средств при осуществлении расчета за товары или предоставленные услуги.

Об этом сообщается на официальном сайте ГППС.

В частности, на рассмотрении Управления защиты прав потребителей находилось обращение гражданина об отказе субъектом хозяйствования осуществить расчет за предоставленную услугу с использованием платежного терминала.

С целью установления и фиксации фактов нарушений требований законодательства о защите прав потребителей, которые были изложены в обращении потребителя, специалисты Главного управления провели внеплановую проверку, во время которой факты, указанные в обращении, подтвердились.

Штраф. За ограничение права потребителя на использование электронных платежных средств при осуществлении расчета за оказанные услуги, согласно ст. 23 Закона Украины «О защите прав потребителей», к субъекту хозяйствования применена административно-хозяйственная санкция в размере 8,5 тыс. грн.