Стало известно, какой дефицит заложил Минфин в проект госбюджета на 2021 год

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2021 год 270,35 миллиардов предельного объема дефицита.

Об этом сообщил Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на документ.

Минфин закладывает доходы госбюджета в сумме 1,017 триллиона гривен, расходы – 1,33 триллиона гривен, предельный объем дефицита госбюджета в сумме 270,35 млрд гривен.

Также запланирован предельный объем гарантированного долга в сумме 304,54 млрд гривен.

Как сообщают в Центре, цифры направлены Минфином на согласование в центральные органы исполнительной власти. Перед подачей на рассмотрение Кабинета министров показатели могут подвергаться изменениям.