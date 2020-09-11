Стало известно, какой дефицит заложил Минфин в проект госбюджета на 2021 год

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2021 год 270,35 миллиардов предельного объема дефицита.
Об этом сообщил Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на документ.
Минфин закладывает доходы госбюджета в сумме 1,017 триллиона гривен, расходы – 1,33 триллиона гривен, предельный объем дефицита госбюджета в сумме 270,35 млрд гривен.
Также запланирован предельный объем гарантированного долга в сумме 304,54 млрд гривен.
Как сообщают в Центре, цифры направлены Минфином на согласование в центральные органы исполнительной власти. Перед подачей на рассмотрение Кабинета министров показатели могут подвергаться изменениям.
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