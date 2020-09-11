0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 105 0

СЕТАМ продал на аукционах имущество на 9,3 млрд гривен

СЕТАМ продал на аукционах имущество на 9,3 млрд гривен

Госпредприятие СЕТАМ, на аукционах которого недавно пустили с молотка 20 самолетов, в целом провел уже 63 656 успешных торгов на 9,3 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба СЕТАМ.

СЕТАМ с 2015 года осуществляет мероприятия по сопровождению программного обеспечения системы электронных торгов, технологического обеспечения, сохранения и защиты данных, содержащихся в ней, организацию и проведение электронных торгов и другие функции… Командой предприятия было проведено 63 656 успешных аукционов на 9,3 млрд гривен. Рост цены составляет в среднем 12%”, – рассказал гендиректор СЕТАМ Александр Мамро.

При этом он отметил, что частные исполнители показали существенные результаты по продаже имущества, которые в 2020 году превысили показатели Государственной исполнительной службы на 332 млн гривен.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.