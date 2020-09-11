СЕТАМ продал на аукционах имущество на 9,3 млрд гривен

Госпредприятие СЕТАМ, на аукционах которого недавно пустили с молотка 20 самолетов, в целом провел уже 63 656 успешных торгов на 9,3 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба СЕТАМ.

“СЕТАМ с 2015 года осуществляет мероприятия по сопровождению программного обеспечения системы электронных торгов, технологического обеспечения, сохранения и защиты данных, содержащихся в ней, организацию и проведение электронных торгов и другие функции… Командой предприятия было проведено 63 656 успешных аукционов на 9,3 млрд гривен. Рост цены составляет в среднем 12%”, – рассказал гендиректор СЕТАМ Александр Мамро.

При этом он отметил, что частные исполнители показали существенные результаты по продаже имущества, которые в 2020 году превысили показатели Государственной исполнительной службы на 332 млн гривен.