В Украине зафиксировали рекордные цены на подсолнечное масло

10 сентября рекордный показатель за последние 7 лет получили средние цены спроса на подсолнечное масло на базисе FOB в Украине, которые достигли 915 $/т, в то время, как продукты в конце лета подешевели.

Об этом сообщает apk-inform.com.

“Цены на украинскую продукцию сформировались в среднем на 60 $/т выше, чем на экспортные партии подсолнечного масла в России в том же базисе, что также является максимальным значением за указанный период. Раньше спред в размере 50-55 $/т фиксировался только в декабре 2019 года-январе 2020 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем за последних 3 сезона спред между указанными ценовыми показателями составил чуть больше 15 $/т. Основной причиной ситуации, которая сложилась на старте 2020/21 МГ, является интенсивный рост цен на подсолнечное масло как в Украине, так и в России под воздействием негативных агроклиматических условий.

“При этом на фоне активного экспорта продукта по итогам 2019/20 МР в России сформировались рекордно низкие запасы, которые оцениваются аналитиками агентства только в 43,8 тыс. тонн, что на 67% ниже показателя предыдущего сезона. Соответственно, количество предложений подсолнечного масла для экспорта в РФ ограничено, и цены в основном являются декларативными”, – поясняют эксперты.

Следует добавить, что, по оценкам аналитиков, в 2020/21 МГ экспорт подсолнечного масла из Украины может составить около 6200000 тонн (-6% к показателю сезона-2019/20), а из России – 3800000 тонн (-8%).