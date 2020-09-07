Первый частный спиртзавод появится в Украине через месяц - Фонд госимущества

Первый аукцион по приватизации предприятия спиртовой отрасли будет объявлен уже на следующей неделе, а первый частный спиртзавод в Украине появится через месяц.
Об этом сообщил заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко, передает пресс-служба ведомства.
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Всего на первом этапе приватизации спиртовой отрасли будет выставлен на прозрачные аукционы 16 предприятий, входящих в состав ГП “Укрспирт”.
“На заводы ГП “Укрспирт” высокий спрос инвесторов внутри страны – зернотрейдеров, производителей фармацевтики, биоэтанола, алкоголя. Также есть заинтересованные покупатели из-за рубежа. Единственные, кто полностью не допущен к аукционам – это представители страны-агрессора”, – подчеркнул Елейко.
По его словам, приватизация спиртовых предприятий приведет к развитию различных направлений в перерабатывающей аграрной отрасли.
Все предприятия ГП “Укрспирт”, которые выставляются на приватизацию, находятся в рабочем состоянии, но только некоторые функционируют.
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