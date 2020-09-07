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Минфин похвастался достижениями за полгода работы

Минфин похвастался достижениями за полгода работы

Министерство финансов в виде инфографики опубликовало отчет о своих достижениях за полгода – с марта по август 2020 года.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, среди достижений в Минфине выделяют повышение с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 гривен, бесперебойное финансирование проекта “Большая стройка” (профинансировано 65,7 млрд грн), создание фонда борьбы с COVID (66 млрд грн).


Инфографика: Минфин

Также среди основных достижений называют подписание с МВФ новой программы Stand-by и получение первого транша в 2,1 млрд долларов, размещение облигаций внешних государственных займов на 2 млрд долларов с одновременным выкупом ОВГЗ 2015 года с погашением в 2021-2022 годах на 872 млн долларов.

Также выделяют расширение Фонда 5-7-9% – получено свыше 40 тысяч заявок на участие в программе, подписано свыше 2600 договоров на более 6 млрд грн.

Кроме этого, Минфин отчитался о дополнительном выпуске гособлигаций с погашением в 2020 году с целью выкупа ВВП-варрантов на 329 млн долларов.

Инфографика: Минфин

Среди основных достижений в Минфине также назвали повышение международных кредитных рейтингов Украины сразу двумя агентствами: Moody’s до уровня B3 с Caa1 и японским R&I до уровня B+ с B.


Инфографика: Минфин

По материалам Економічна Правда
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