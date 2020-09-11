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Qualcomm и Ericsson завершили испытания технологии агрегации несущих частот 5G

Qualcomm и Ericsson завершили испытания технологии агрегации несущих частот 5G

Qualcomm Technologies и Ericsson объявили о завершении ключевых испытаний на эксплуатационную совместимость технологии, позволяющей операторам разных стран и OEM-производителям осуществлять агрегацию несущих частот для сетей 5G, что является критически важным аспектом для повышения производительности, пропускной способности и зоны покрытия быстро расширяющихся сетей 5G.

Компании успешно завершили первые в мире испытания на эксплуатационную совместимость в автономном режиме (SA) несущих частот 5G при использовании диапазонов FDD/TDD и TDD/TDD. Агрегация несущих частот 5G позволяет операторам использовать одновременно несколько каналов диапазона sub-6 ГГц для передачи данных между базовыми станциями и мобильными 5G-устройствами. Агрегация несущих частот 5G приводит к повышению пропускной способности сети с одновременным улучшением скорости и надежности каналов 5G в условиях насыщенного беспроводного окружения, за счет чего пользователи смогут быстрее скачивать контент и просматривать потоковое видео без перебоев. Ожидается, что операторы приступят к массовому внедрению этой ключевой для сетей 5G функции по всему миру в 2021 г.

Испытания проводились в лаборатории Ericsson в Пекине, Китай. Максимальная скорость соединения достигала 2,5 ГБ/сек при агрегации каналов 100 МГц+ 60 МГц в диапазоне 2,5 ГГц (n41) в режиме TDD при использовании конфигурации 70% ниcходящего канала и 4×4 MIMO.

Кроме того, в Швеции компании успешно провели сеанс передачи данных в режиме агрегации несущих частот 5G SA с объединением канала 20 МГц в полосе 600 МГц (n71) FDD с каналом 100 МГц в полосе 2,5 ГГц (n41) TDD.

В обоих случаях использовалась аппаратная инфраструктура 5G из состава решений Ericsson Radio System и тестовое устройство в форм-факторе 5G-смартфона на базе системы Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem-RF System, что демонстрирует текущую готовность компаний предоставить операторам, OEM-производителям и крупным мобильным экосистемам средства для развертывания технологии агрегации несущих 5G в коммерческом масштабе уже в 2021 г., чтобы предоставить новый опыт использования сетей 5G.

Qualcomm уже приступила к поставкам отдельных партий Snapdragon X60 для смартфонов премиальных моделей на базе новой системы Modem-RF System, и их выход на широкий рынок ожидается в начале 2021 г. Ericsson планирует приступить к коммерческому релизу технологии агрегации 5G NR в четвертом квартале текущего года.

По материалам internetua.com
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