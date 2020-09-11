Huawei представила «безрамочный» ноутбук MateBook X (фото)

Компания Huawei обновила ноутбуки MateBook X и MateBook 14, первый из них получил дисплей с технологией Infinite FullView. Это означает, что экран устройства практически лишен рамки, хотя она, конечно, никуда не делась. Разрешение 13-дюймового дисплея MateBook X составляет 3000×2000 точек, процессор — Intel Core i5 или Core i7 на выбор, но 10-го поколения.

Ноутбук получил 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, реализована поддержка Wi-Fi 6. Корпус MateBook X имеет толщину 13,6 мм, его вес — 1 килограмм. Из особенностей — увеличенный размер трекпада, который также получил технологию, подобную Force Touch у «макбуков», сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и встроенный NFC для быстрого подключения смартфона.

Модификация с процессором i7 обойдется в 1,8 тыс. евро, с i5 — 1,6 тыс. евро.

MateBook 14, в свою очередь, работает на базе AMD Ryzen 4800H с интегрированной графикой, на борту до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Толщина его корпуса составляет 15,9 мм, вес — почти 1,5 кг. Диагональ экрана больше — 14 дюймов, однако разрешение — 1440p.



Фото: tech.onliner.by

Версия с Ryzen 5 4600H, 8 ГБ RAM и 256 SSD обойдется в 850 евро, с 16 ГБ/256ГБ — 950 евро. Версию с Ryzen 7 4800H оценили в 1,05 тыс. евро (16ГБ/256ГБ).