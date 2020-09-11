Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в Украину

Американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Украиной. Проект предусматривал поставки сжиженного природного газа объемом около 5 млрд кубометров газа в год.

Об этом на брифинге сказала и. о. министра энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент РБК-Украина.

“Действительно, был отказ, и никакого дополнительного общения после этого не было”, – сказала она.

Буславец также сообщила, что новой информации по этому вопросу нет.