Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в Украину

Американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Украиной. Проект предусматривал поставки сжиженного природного газа объемом около 5 млрд кубометров газа в год.
Об этом на брифинге сказала и. о. министра энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент РБК-Украина.
“Действительно, был отказ, и никакого дополнительного общения после этого не было”, – сказала она.
Буславец также сообщила, что новой информации по этому вопросу нет.
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