Табачная монополия: «Тедис» проиграл государству почти полмиллиарда гривен

Северный апелляционный хозсуд не удовлетворил иск «Лидертано Холдингс» о признании недействительным решения Антимонопольного комитета (АМКУ) о наложении более 431 млн грн штрафа на крупнейшего дистрибьютора сигарет в стране «Тедис Украина» за злоупотребление монопольным положением и закрыл дело.

Как сообщили в пресс-службе АМКУ, в течение 2017-2018 годов «Тедис Украина» обжаловал это решение (штраф наложили в 2016 году), однако проиграл в трех инстанциях.

«После этого иск с требованием отменить штраф подала компания «Лидертано Холдингс», которая формально является одним из основателей «Тедис Украина», – сообщили в ведомстве, добавив, что компания уплатила 300 млн грн штрафа и после решения суда должна уплатить в госбюджет еще 131 млн грн.

В декабря 2016 года АМКУ решил признать совершение нарушений компанией «Тедис» законодательства о защите экономической конкуренции и наложил на него штраф в размере 431 млн грн.

Ведомство утверждало, что компания устанавливала такие цены для оптовых и розничных торговцев, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке дистрибуции сигарет, а также компания частично отказывалась реализовывать товар при отсутствии альтернативных источников их приобретения.

После этого компания неоднократно пыталась обжаловать решение, однако суды были на стороне АМКУ.

Это не первый штраф ведомства для «Тедис». Так, в октябре 2019 года АМКУ решил оштрафовать ее и табачные компании с фабриками в Украине на 6,5 млрд грн за нарушение закона о защите экономической конкуренции. Однако сам «Тедис» отрицал обвинения в сговоре с компаниями-производителями.