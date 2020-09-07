Табачная монополия: «Тедис» проиграл государству почти полмиллиарда гривен

Северный апелляционный хозсуд не удовлетворил иск «Лидертано Холдингс» о признании недействительным решения Антимонопольного комитета (АМКУ) о наложении более 431 млн грн штрафа на крупнейшего дистрибьютора сигарет в стране «Тедис Украина» за злоупотребление монопольным положением и закрыл дело.
Как сообщили в пресс-службе АМКУ, в течение 2017-2018 годов «Тедис Украина» обжаловал это решение (штраф наложили в 2016 году), однако проиграл в трех инстанциях.
«После этого иск с требованием отменить штраф подала компания «Лидертано Холдингс», которая формально является одним из основателей «Тедис Украина», – сообщили в ведомстве, добавив, что компания уплатила 300 млн грн штрафа и после решения суда должна уплатить в госбюджет еще 131 млн грн.
В декабря 2016 года АМКУ решил признать совершение нарушений компанией «Тедис» законодательства о защите экономической конкуренции и наложил на него штраф в размере 431 млн грн.
Ведомство утверждало, что компания устанавливала такие цены для оптовых и розничных торговцев, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке дистрибуции сигарет, а также компания частично отказывалась реализовывать товар при отсутствии альтернативных источников их приобретения.
После этого компания неоднократно пыталась обжаловать решение, однако суды были на стороне АМКУ.
Это не первый штраф ведомства для «Тедис». Так, в октябре 2019 года АМКУ решил оштрафовать ее и табачные компании с фабриками в Украине на 6,5 млрд грн за нарушение закона о защите экономической конкуренции. Однако сам «Тедис» отрицал обвинения в сговоре с компаниями-производителями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему Украина обречена на успех? Открываем свое дело!7 ч. назад - 935 4
Шмыгаль рассказал, какими будут рост ВВП и курс доллара в новом бюджете10 ч. назад - 2366 4
Цены на жилье в новостроях Киева и области растут (инфографика)8 ч. назад - 1351 3
За 8 месяцев 2020 года "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 92,5 миллиарда14 ч. назад - 197 2
Карантинные ограничения привели к росту уровня безработицы и сокращению объемов производства - эксперты13 ч. назад - 389 2
Курс доллара рвется к рекордам за год: прогноз экспертовВчера, 21:00 - 4178 2
Может ли предприниматель работать у нескольких работодателей одновременно - разъяснение Гоструда12 ч. назад - 2795
Шмыгаль рассказал, какими будут рост ВВП и курс доллара в новом бюджете10 ч. назад - 2366 4
Что могут разрешить и запретить коллекторам в ближайшем будущем12 ч. назад - 1570
Цены на жилье в новостроях Киева и области растут (инфографика)8 ч. назад - 1351 3
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)9 ч. назад - 115
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 334
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 469 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 758
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4934 3