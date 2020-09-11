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Польская PGNiG осенью начнет разведку газа на западе Украины

Польская PGNiG осенью начнет разведку газа на западе Украины

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG осенью совместно с компанией Energy Resources of Ukraine (ERU) начнет геологоразведочные работы по поиску газа на Западе Украины.

Об этом в интервью Укринформу рассказал председатель правления PGNiG Ежи Квецинский.

Он уточнил, что поисковые работы будут проводиться на Прикарпатье возле границы с Польшей. Сейчас идет подготовка к их проведению. Квецинский предполагает, что потенциал залежей газа с украинской стороны границы значительно выше, чем на польской части в пограничной зоне Подкарпатского воеводства.

Руководитель PGNiG отметил, что компания также заинтересована в поисках газа на востоке Украины.

Напомним, глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах заявил, что сегодня гозодобывающие компании инициируют пересмотр своих программ в сторону сокращения: если были обязательства условно пробурить определенное количество скважин, то теперь это количество переносится на следующий год, а иногда и просто уменьшается. По его словам, теперь инвесторы выбирают наименее финансово рискованные проекты.

По материалам УКРИНФОРМ
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