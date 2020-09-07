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Mastercard и ПриватБанк запускают бесконтактные оплаты в метрополитене Днепра

Mastercard и ПриватБанк запускают бесконтактные оплаты в метрополитене Днепра

Компания Mastercard в партнерстве с ПриватБанком при поддержке Днепровского городского совета и КП «Днепровский метрополитен» запустили бесконтактную оплату проезда в метро Днепра.

Об этом сообщили Finance.ua.

Теперь оплатить проезд в метрополитене Днепра можно бесконтактной картой, смартфоном или другим устройством с NFC — просто на турникете.

Станции, где можно воспользоваться. Вокзальная и Покровская, которые покрывают 93% пассажиропотока Днепровского метрополитена. До конца года возможность бесконтактной оплаты проезда будет доступна на всех станциях метро.

Чтобы рассчитаться за проезд бесконтактно:

  • Нужно просто поднести платежную карту, смартфон или другое устройство с NFC к желтому турникету и дождаться звукового и светового сигнала.
  • После подтверждения оплаты с карты пассажира автоматически списывается сумма, равная стоимости поездки.
  • Стоимость проезда в Днепровском метро составляет 6 гривен за поездку, любые дополнительные комиссии для пассажира при бесконтактной оплате отсутствуют.

ПриватБанк выступил банком-эквайром проекта.

Справка Finance.ua

  • Днепровский метрополитен стал вторым метрополитеном в Украине, где появилась возможность бесконтактной оплаты проезда банковской картой, смартфоном или другим устройством с NFC прямо на турникете.
  • До этого, в 2015 году, технология бесконтактной оплаты была внедрена в Киевском метрополитене. Тогда Киев стал пятым городом в мире, где за проезд можно было рассчитаться банковской картой на турникете.

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По материалам Finance.UA
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