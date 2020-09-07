Mastercard и ПриватБанк запускают бесконтактные оплаты в метрополитене Днепра

Компания Mastercard в партнерстве с ПриватБанком при поддержке Днепровского городского совета и КП «Днепровский метрополитен» запустили бесконтактную оплату проезда в метро Днепра.
Об этом сообщили Finance.ua.
Теперь оплатить проезд в метрополитене Днепра можно бесконтактной картой, смартфоном или другим устройством с NFC — просто на турникете.
Станции, где можно воспользоваться. Вокзальная и Покровская, которые покрывают 93% пассажиропотока Днепровского метрополитена. До конца года возможность бесконтактной оплаты проезда будет доступна на всех станциях метро.
Чтобы рассчитаться за проезд бесконтактно:
ПриватБанк выступил банком-эквайром проекта.
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