Вступили в силу изменения в порядок реализации арестованного имущества

С 11 сентября вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины N 2933/5 о внесении изменений в порядок реализации арестованного имущества.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Целью этих изменений является повышение прозрачности процедуры реализации имущества должников, увеличение количества участников электронных торгов, заинтересованных в приобретении арестованного имущества, что должно привести к увеличению стоимости такого имущества и как следствие увеличению поступлений в Государственный бюджет.
Рынок арестованного имущества в размере 3,2 млрд грн по результатам 2019 года и І полугодия 2020 года выходит на новые площадки и имеет хорошие шансы со временем стать еще больше.
Совершенствование порядка реализации арестованного имущества заключается в:
«Изменения касаются только принудительной реализации имущества в части администрирования системы. СЕТАМ и в дальнейшем будет выполнять возложенные Министерством юстиции на госпредприятие функции по реализации арестованного имущества, сопровождению выставления на торги лотов, хранению арестованного имущества. Мы также продолжаем продажу имущества в рамках добровольной продажи», – сообщил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.
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