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Вступили в силу изменения в порядок реализации арестованного имущества

Вступили в силу изменения в порядок реализации арестованного имущества

С 11 сентября вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины N 2933/5 о внесении изменений в порядок реализации арестованного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью этих изменений является повышение прозрачности процедуры реализации имущества должников, увеличение количества участников электронных торгов, заинтересованных в приобретении арестованного имущества, что должно привести к увеличению стоимости такого имущества и как следствие увеличению поступлений в Государственный бюджет.

Рынок арестованного имущества в размере 3,2 млрд грн по результатам 2019 года и І полугодия 2020 года выходит на новые площадки и имеет хорошие шансы со временем стать еще больше.

Совершенствование порядка реализации арестованного имущества заключается в:

  • разграничении функции администрирования системы электронных торгов и организации электронных торгов;
  • улучшении порядка проведения электронных торгов и торгов по фиксированной цене;
  • упрощении возврата гарантийных взносов участникам электронных торгов; урегулировании оснований, порядка и последствий дисквалификации участника электронных торгов (торгов по фиксированной цене).

«Изменения касаются только принудительной реализации имущества в части администрирования системы. СЕТАМ и в дальнейшем будет выполнять возложенные Министерством юстиции на госпредприятие функции по реализации арестованного имущества, сопровождению выставления на торги лотов, хранению арестованного имущества. Мы также продолжаем продажу имущества в рамках добровольной продажи», – сообщил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.

По материалам Finance.UA
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