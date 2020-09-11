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На "зеленых" тарифах украинцы в августе сэкономили 600 млн гривен - Буславец

На "зеленых" тарифах украинцы в августе сэкономили 600 млн гривен - Буславец

В августе украинцы сэкономили 600 млн грн благодаря снижению “зеленых” тарифов.

Об этом во время брифинга журналистам заявила и. о. министра энергетики Ольга Буславец.

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Она уточнила, что такая экономия стала возможной благодаря меморандуму, подписанному между правительством и производителями возобновляемых источников энергии.

“Меморандум стал основой для разработки законопроекта об урегулировании вопросов, которые возникли в этой области. Закон действует с 1 августа и уже показал положительные результаты. Наши потребители только за август смогли сэкономить 600 млн грн и даже чуть больше”, – рассказала она.

Буславец добавила, что по результатам двух декад августа государственное предприятие “Гарантированный покупатель” оплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников 100% стоимости электроэнергии по “зеленому” тарифу.

“Такого не было в предыдущие месяцы. Я напомню, что оплата была на уровне до 5%”, – рассказала и. о. министра.

По материалам УНН
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