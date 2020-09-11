Представлен рестайлинговый Genesis G70 с новым дизайном (фото)

Модель Genesis G70, которая продаётся с 2017 года, пережила плановое обновление. Седан преобразился внешне по образу и подобию недавних G80 и GV80: обзавёлся новой радиаторной решёткой, двухъярусной оптикой и прорезями воздухозаборников на передних крыльях. Модернизация затронула и салон автомобиля.
Genesis G70 примерил новый дизайн Genesis, основные атрибуты которого – фирменная оптика, расположенная в два яруса, и щитообразная решётка радиатора. Сзади появились овальные патрубки выпускной системы, номерной знак переместился на бампер, а место логотипа на крышке багажника заняло название бренда. Главное новшество в салоне – мультимедиа с 10,25-дюймовым дисплеем (раньше был восьмидюймовый) и поддержкой обновлений «по воздуху».
Фото: Motor.ru
На домашнем рынке «младший» седан в линейке заявлен с прежними силовыми агрегатами: бензиновыми турбомоторами объёмом 2,0 и 3,3 литра, которые выдают 252 и 370 лошадиных сил, а также 202-сильным турбодизелем 2.2. Ожидалось, что гамма двигателей пополнится новой 2,5-литровой «турбочетверкой», однако этого не произошло.
Фото: Motor.ru
Модификации могут варьироваться в зависимости от рынка. Так, ранее сообщалось, что в США обновлённый G70 лишится механической коробки передач (такая трансмиссия была доступная для заднеприводной версии) из-за низкого спроса.
Фото: Motor.ru
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