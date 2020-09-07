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В Украине появились новые дорожные знаки: что означают и где установлены

В Украине появились новые дорожные знаки: что означают и где установлены

В Украине установили новые дорожные знаки.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook “Укравтодор”.

Отмечается, что сейчас эти знаки установлены на дорогах Львовщины. Они призывают не приближаться к велосипедистам ближе чем на полтора метра в момент опережения.

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Эти знаки были созданы по инициативе Службы автомобильных дорог во Львовской области в сотрудничестве с представителями велосообщества Львовщины. В общем, их планируется установить в местах, где часто встречаются велосипедисты-шоссейники.

Новые знаки уже можно увидеть на обновленной дороге Сходница-Песочная, Пустомыты-Меденичи во Львовской области и на маршруте от КПП “Станица Луганская” до Северодонецка в Луганской области.


Фото: Укравтодор

По материалам Finance.UA
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