В Украине появились новые дорожные знаки: что означают и где установлены

В Украине установили новые дорожные знаки.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook “Укравтодор”.
Отмечается, что сейчас эти знаки установлены на дорогах Львовщины. Они призывают не приближаться к велосипедистам ближе чем на полтора метра в момент опережения.
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Эти знаки были созданы по инициативе Службы автомобильных дорог во Львовской области в сотрудничестве с представителями велосообщества Львовщины. В общем, их планируется установить в местах, где часто встречаются велосипедисты-шоссейники.
Новые знаки уже можно увидеть на обновленной дороге Сходница-Песочная, Пустомыты-Меденичи во Львовской области и на маршруте от КПП “Станица Луганская” до Северодонецка в Луганской области.
Фото: Укравтодор
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