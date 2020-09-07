По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (36,743 млн и 36,316 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (41 и 36), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,87-27,88 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 77 активных заявок по доллару на сумму 73,059 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,9500 – 2 222

27,8800 – 120 000

27,8800 – 120 000

27,8800 – 70 000

27,8700 – 25 000

27,8700 – 35 555

27,8700 – 99 999



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,8700 – 5 000

27,8700 – 20 000

27,8700 – 33 333

27,8700 – 20 000

27,8700 – 5 000

27,8700 – 10 000

27,8800 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9121 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8608 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua