Huawei может выпустить смартфон с двусторонним экраном

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei, находящийся в сложном положении из-за жёстких американских санкций, размышляет над новым смартфоном с незаурядной конструкцией.
Информация об аппарате, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародована на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA). Патентные иллюстрации позволяют получить представление о конструкции устройства.
Huawei проектирует смартфон с двусторонним экраном. Дисплей будет полностью охватывать фронтальную часть, переходить на боковую грань и накрывать примерно две трети задней панели корпуса.
Фото: LetsGoDigital
В левой области тыльной части расположится тройная камера с вертикально выстроенными оптическими модулями. Фронтальная камера такому устройству не понадобится, поскольку снимать автопортреты владельцы смогут на основную камеру, используя заднюю часть экрана в качестве видоискателя.
Фото: LetsGoDigital
О том, когда смартфон Huawei с описанной конструкцией может появиться на коммерческом рынке, пока ничего не сообщается.
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