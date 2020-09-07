0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Huawei может выпустить смартфон с двусторонним экраном

Huawei может выпустить смартфон с двусторонним экраном

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei, находящийся в сложном положении из-за жёстких американских санкций, размышляет над новым смартфоном с незаурядной конструкцией.

Информация об аппарате, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародована на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA). Патентные иллюстрации позволяют получить представление о конструкции устройства.

Huawei проектирует смартфон с двусторонним экраном. Дисплей будет полностью охватывать фронтальную часть, переходить на боковую грань и накрывать примерно две трети задней панели корпуса.


Фото: LetsGoDigital

В левой области тыльной части расположится тройная камера с вертикально выстроенными оптическими модулями. Фронтальная камера такому устройству не понадобится, поскольку снимать автопортреты владельцы смогут на основную камеру, используя заднюю часть экрана в качестве видоискателя.


Фото: LetsGoDigital

О том, когда смартфон Huawei с описанной конструкцией может появиться на коммерческом рынке, пока ничего не сообщается.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.