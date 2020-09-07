На Полесской таможне разоблачили масштабную схему по растаможке автомобилей (видео)

Чиновники Полесской таможни организовали таможенное оформление авто по заниженной стоимости. Это привело к ушербу государству на почти 103 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правоохранители провели 23 обыска на таможенных постах “Луцк”, “Ровно”, “Дубно”, “Сарны” Полесской таможни и местах проживания фигурантов дела.
Были изъяты хозяйственная документация, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерная техника.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление служебным положением. – Ред.).
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