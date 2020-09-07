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На Полесской таможне разоблачили масштабную схему по растаможке автомобилей (видео)

На Полесской таможне разоблачили масштабную схему по растаможке автомобилей (видео)

Чиновники Полесской таможни организовали таможенное оформление авто по заниженной стоимости. Это привело к ушербу государству на почти 103 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители провели 23 обыска на таможенных постах “Луцк”, “Ровно”, “Дубно”, “Сарны” Полесской таможни и местах проживания фигурантов дела.

Были изъяты хозяйственная документация, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерная техника.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление служебным положением. – Ред.).

По материалам Finance.UA
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