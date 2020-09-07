Почему Украина обречена на успех? Открываем свое дело!

Каждый человек мечтает о достойном уровне жизни, позволяющем ему спокойно обеспечивать себя, свою семью и других близких родственников. Реалии нашего мира таковы, что все упирается в деньги. Что может сделать простой украинец, чтобы стать финансово независимым? Какие пути для этого есть? Какой из них наиболее реальный и что мешает им воспользоваться? Давайте попробуем в этом разобраться.

Как можно заработать деньги в Украине?

Если рассматривать в целом, то в мире существуют такие варианты заработка денег:

Работа на кого-то.

Работа на себя (фриланс).

Свой бизнес.

Инвестирование.

Именно первый вариант наиболее распространен в Украине. Но, к сожалению, достойный уровень оплаты труда имеют далеко не все специальности. То же самое можно сказать и о фрилансе: для такого вида занятости (работа дома) — чтобы был хороший и стабильный заработок — подходит не каждое занятие.

С открытием своего дела все намного интереснее. В этом случае вы можете заниматься в свое удовольствие не только тем, что кажется вам увлекательным, но и хорошо зарабатывать при этом. Чуточку поподробнее об открытии собственного дела мы поговорим ниже.

Инвестирование, по крайней мере пока, по разным причинам еще мало знакомо простому украинцу, хотя на Западе большая часть населения активно занимается капиталовложениями в различные активы. Почему в нашей стране все наоборот? Это тема отдельной статьи, но мы обязательно поднимем эту проблему.

Бизнес как средство финансовой независимости

Можно сказать, что украинская мечта — свобода предпринимательства для всех, без боязни, что твой бизнес отберут или искусственно «выживут» с рынка. По статистике, самый популярный запрос в Google в Украине — это «как открыть свой бизнес?». Почему же множество людей мечтают стать предпринимателями? Тому есть несколько причин:

Дополнительный или основной заработок. Человек становится предпринимателем, чтобы зарабатывать больше, чем получает сейчас. Если бизнес будет успешно развиваться, ему не придется постоянно задумываться о нехватке денег, достойном уровне жизни, обеспечении себя и своей семьи.

Свобода. Человек, который работает на кого-то, всегда чувствует себя ограниченным рамками и условностями. Свой бизнес делает его более свободным, а также повышает статус — не только в своих глазах, но и в глазах окружающих.

Сам себе хозяин. Собственное дело позволяет самому выбирать себе график работы, подбирать психологически совместимых партнеров и сотрудников.

Возможность заниматься любимым делом. Очень часто люди посвящают свою жизнь не тому, что хочется, а тому, что скажут. Бизнес позволяет реализовать свои мечты, ведь такая работа не только более продуктивна, но вызывает меньше усталости и нервного напряжения.

Согласно данным Госкомстата за 2019 год, в Украине каждый день открывалось более 900 новых субъектов бизнеса. В этом году стало на 256 тыс. больше новых частных предпринимателей. Правда, закрылось при этом 213 тыс. старых ФЛП, из которых четверть просуществовала менее года. По этим же данным, самыми популярными отраслями в 2019 году стали:

Разработка ПО —11%.

Розничная торговля — 10%.

Косметологические услуги — 6%.

Общепит — 5%.

Грузоперевозки — 3%.

Онлайн-торговля — 3%.

Конечно, пандемия и карантинные меры, введенные во многих странах, нанесли огромный ущерб мировой экономике. Но даже сейчас есть направления бизнеса, которые демонстрируют рост и в сложившихся условиях. Советуем ознакомиться со статьей на портале iSpace.news, если вы хотите узнать, какой бизнес лучше всего открыть в Украине в 2020 году.

Почему люди боятся начинать свое дело?

По статистике, каждый 3-й украинец мечтает открыть свой бизнес, но решаются на это далеко не все. Почему так происходит? Что мешает человеку заниматься тем, что ему нравится? Наиболее часто люди приводят следующие объяснения своей нерешительности:

У меня не хватает денег для стартового капитала, чтобы заниматься тем, чем я хочу. Если вы горите своей идеей, уверены в ее реализации — постоянно говорите об этом друзьям и знакомым, заразите их ею. Даже имея часть суммы для старта, вы сможете найти нужный объем инвестиций с помощью «сарафанного» радио. Многие начинали бизнес именно так, находили не только инвесторов, но и единомышленников. Ведь не даром же существует теория «шести рукопожатий».

У меня нет времени на это. Лишнее время, которое пропадает впустую, есть практически у всех. Задумайтесь — если бы вы оказались в ловушке и времени на спасение было бы всего 24 часа, вы наверняка не стали бы просто лежать на диване и смотреть телевизор, а занялись поиском выхода. А теперь спроецируйте эту ситуацию на открытие своего бизнеса, и вы будете удивлены, как много, оказывается, у человека свободного времени.

Страх неизвестности. Делать что-то новое впервые всегда страшно: первый раз проехать на велосипеде, рассказать о своих чувствах понравившемуся человеку, переехать в другой город. Но вам же раньше удавалось побеждать свои страхи? Так и с бизнесом — это просто еще одна ступенька процесса тренировки своей силы воли.

Я не обладаю нужными навыками, знакомствами, искусством располагать к себе людей и т.д. Сегодня получить нужные навыки просто, как никогда ранее: различные курсы и семинары, онлайн-уроки, книги. Да можно просто поговорить со знакомыми, которые начинали свое дело с нуля или найти таких людей в Facebook, Twitter или Instagram. Сейчас многие представители крупного бизнеса ведут странички в соцсетях — напишите им о своей идее, попросите совета. Даже если 20 человек вам не ответят, то 21-й поможет обязательно.

У меня нет новой идеи. Это нормально, большинство бизнесов создаются не для того, чтобы сделать что-то новое, а для того, чтобы улучшить уже существующее. Просто выйдите на улицу, посмотрите вокруг и подумайте, что можно сделать лучше, чем есть сейчас. Задумайтесь о том, что в быту у вас вызывает недовольство — и вы сразу найдете множество готовых идей для бизнеса.

Мне и так комфортно. Как бы ни было хорошо сейчас, со временем это приестся, и вы не сможете получать прежнего удовольствия от жизни. Так стоит ли ждать скуки, потери работы или другого происшествия? Не лучше ли сейчас, пока вы не отягощены лишними заботами, подумать о том, как не сидеть на месте, а продолжать развиваться в новом направлении?

Бизнес – это сложно. В нашей жизни много вещей, которые сразу сделать не получится. Но начиная от простого и переходя к сложному — как вас учили в садике, потом в школе и в институте — вы и сами удивитесь, оказавшись во главе собственного успешного дела.

Если вы еще сомневаетесь, начинать свое дело или нет — не спешите хоронить мечту. Да, сейчас экономика находится в упадке, правительство не предпринимает никаких мер по стимулированию малого бизнеса, но вы можете понемногу собирать информацию о том, чем хотите заниматься, изучать новинки в этой сфере, читать или проходить курсы, досконально продумывать бизнес-план будущего дела. Ведь все когда-либо кончается, и вы, подготовленный, будете иметь преимущество перед конкурентами, когда экономика вновь пойдет в рост.