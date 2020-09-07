Почему Украина обречена на успех? Открываем свое дело!

Каждый человек мечтает о достойном уровне жизни, позволяющем ему спокойно обеспечивать себя, свою семью и других близких родственников. Реалии нашего мира таковы, что все упирается в деньги. Что может сделать простой украинец, чтобы стать финансово независимым? Какие пути для этого есть? Какой из них наиболее реальный и что мешает им воспользоваться? Давайте попробуем в этом разобраться.
Как можно заработать деньги в Украине?
Если рассматривать в целом, то в мире существуют такие варианты заработка денег:
Именно первый вариант наиболее распространен в Украине. Но, к сожалению, достойный уровень оплаты труда имеют далеко не все специальности. То же самое можно сказать и о фрилансе: для такого вида занятости (работа дома) — чтобы был хороший и стабильный заработок — подходит не каждое занятие.
С открытием своего дела все намного интереснее. В этом случае вы можете заниматься в свое удовольствие не только тем, что кажется вам увлекательным, но и хорошо зарабатывать при этом. Чуточку поподробнее об открытии собственного дела мы поговорим ниже.
Инвестирование, по крайней мере пока, по разным причинам еще мало знакомо простому украинцу, хотя на Западе большая часть населения активно занимается капиталовложениями в различные активы. Почему в нашей стране все наоборот? Это тема отдельной статьи, но мы обязательно поднимем эту проблему.
Бизнес как средство финансовой независимости
Можно сказать, что украинская мечта — свобода предпринимательства для всех, без боязни, что твой бизнес отберут или искусственно «выживут» с рынка. По статистике, самый популярный запрос в Google в Украине — это «как открыть свой бизнес?». Почему же множество людей мечтают стать предпринимателями? Тому есть несколько причин:
Согласно данным Госкомстата за 2019 год, в Украине каждый день открывалось более 900 новых субъектов бизнеса. В этом году стало на 256 тыс. больше новых частных предпринимателей. Правда, закрылось при этом 213 тыс. старых ФЛП, из которых четверть просуществовала менее года. По этим же данным, самыми популярными отраслями в 2019 году стали:
Конечно, пандемия и карантинные меры, введенные во многих странах, нанесли огромный ущерб мировой экономике. Но даже сейчас есть направления бизнеса, которые демонстрируют рост и в сложившихся условиях. Советуем ознакомиться со статьей на портале iSpace.news, если вы хотите узнать, какой бизнес лучше всего открыть в Украине в 2020 году.
Почему люди боятся начинать свое дело?
По статистике, каждый 3-й украинец мечтает открыть свой бизнес, но решаются на это далеко не все. Почему так происходит? Что мешает человеку заниматься тем, что ему нравится? Наиболее часто люди приводят следующие объяснения своей нерешительности:
Если вы еще сомневаетесь, начинать свое дело или нет — не спешите хоронить мечту. Да, сейчас экономика находится в упадке, правительство не предпринимает никаких мер по стимулированию малого бизнеса, но вы можете понемногу собирать информацию о том, чем хотите заниматься, изучать новинки в этой сфере, читать или проходить курсы, досконально продумывать бизнес-план будущего дела. Ведь все когда-либо кончается, и вы, подготовленный, будете иметь преимущество перед конкурентами, когда экономика вновь пойдет в рост.
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