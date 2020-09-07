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Какие авто покупали украинцы в августе (рейтинг)

Какие авто покупали украинцы в августе (рейтинг)

В течение августа в Украине зарегистрировали 7 тыс. новых автомобилей. Общая сумма расходов на покупку этих авто составила 210 млн. США.

Об этом пишет RST.ua.

Наибольшее количество новых автомобилей зарегистрировали в Киеве. В столице за месяц приобрели почти 3 тыс. машин. Также в тройку лидеров вошли Днепр и Харьков.

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Среди брендов в Украине наибольшее количество продаж получило Renault. Этих автомобилей зарегистрировали более 1,3 тыс. на общую сумму 21 млн. долларов, если не учитывать стоимость дополнительного оборудования. Также в августе был спрос на Toyota и Volkswagen, – говорится в рейтинге сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Среди моделей в прошлом месяце наибольшее количество регистраций получил кроссовер Renault Duster. Кроме него украинцы часто покупали Toyota RAV4 и Renault Logan.

В августе зарегистрировали 5 тыс. кроссоверов, что составляет почти 75% от общего объема авторынка. 33% от всех зарегистрированных машин в прошлом месяце были оборудованы дизельными двигателями, а 25% автомобилей имели цену более 35 тыс. долларов без учета стоимости дополнительного оборудования.

Среди самых дорогих авто в прошлом месяце – Rolls-Royce Cullinan, Bentley Continental GT, Mercedes-AMG GT, пять Porsche 911 и восемь электромобилей Porsche Taycan.

Напомним, в июле этого года в Украине зарегистрировали более 8,3 тыс. новых автомобилей на сумму 260 млн. долларов. Это показатель на 10% выше прошлогоднего. В течение всего лета украинцы приобрели 22 тыс. новых авто общей стоимостью 670 млн. США.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения функционируют в Украине уже два месяца. За это время зафиксировали более 1 млн автомобилей, превысивших скорость.
  • В Украине водителей с 3D-номерами будут штрафовать, поскольку те не соответствуют установленным требованиям и нормам.
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По материалам Finance.UA
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