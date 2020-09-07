Гетманцев подал новый законопроект о внесении изменений в антиофшорные и налоговые правила

Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев сообщил, что зарегистрировал законопроект № 4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс и антиофшорный закон № 466-IX (законопроект № 1210). Он содержит нормы, которые при втором чтении выпали из законопроекта № 2524.
По словам Гетманцева, нормы нового законопроекта согласованы с представителями бизнеса.
Предложенные им нововведения таковы:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы будут платить за отопление по новым тарифамВчера, 13:00 - 4504 25
В Украине предлагают взвешивать автобусы с пассажирамиВчера, 14:32 - 983 12
Шмыгаль рассказал, какими будут рост ВВП и курс доллара в новом бюджете3 ч. назад - 1287 4
За 8 месяцев 2020 года "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 92,5 миллиарда6 ч. назад - 118 2
Карантинные ограничения привели к росту уровня безработицы и сокращению объемов производства - эксперты5 ч. назад - 270 2
Украинцы будут платить за отопление по новым тарифамВчера, 13:00 - 4504 25
Курс доллара рвется к рекордам за год: прогноз экспертовВчера, 21:00 - 3310 2
Закрытые границы: кого и как будут пропускать в УкраинуВчера, 17:00 - 1677 1
Может ли предприниматель работать у нескольких работодателей одновременно - разъяснение Гоструда5 ч. назад - 1423
Шмыгаль рассказал, какими будут рост ВВП и курс доллара в новом бюджете3 ч. назад - 1287 4
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)2 ч. назад - 36
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 319
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 462 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 737
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4805 3