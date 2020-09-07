0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 197 0

Гетманцев подал новый законопроект о внесении изменений в антиофшорные и налоговые правила

Гетманцев подал новый законопроект о внесении изменений в антиофшорные и налоговые правила

Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев сообщил, что зарегистрировал законопроект № 4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс и антиофшорный закон № 466-IX (законопроект № 1210). Он содержит нормы, которые при втором чтении выпали из законопроекта № 2524.

По словам Гетманцева, нормы нового законопроекта согласованы с представителями бизнеса.

Предложенные им нововведения таковы:

  • ограничить сферу применения “деловой цели” только в рамках трансфертного ценообразования (ТЦО) и в пределах корректировок по офшорным юрисдикциям. Для ТЦО расписана методология применения деловой цели, корректировки по “деловой цели” относительно операций с офшорными юрисдикциями будут применяться с 01.01.2022;
  • уточняются нормы относительно «тонкой» капитализации. Четко определено, что эти правила применяются к операциям с нерезидентами и не распространяются на проценты по займам от международных финансовых организаций и иностранных банков;
  • отменяется срок исковой давности по проверкам заработной платы;
  • отсрочено налогообложение контролируемых иностранных компаний с 2021-го на 2022 год;
  • предлагается к субъектам хозяйствования, которые ввезли на таможенную территорию Украины топлива на основе газойля и метанола, которые с 23 мая 2020 года стали подакцизными, не применять финансовые санкции до 31 декабря 2020 года;
  • предлагается до 31 декабря 2020 года установить переходный период, за который распорядители акцизных складов обязаны оборудовать их счетчиками и зарегистрировать их в Едином государственном реестре;
  • уточнено положение о программных РРО в части упрощения требований по применению квалифицированной электронной подписи и др.
По материалам The page
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.