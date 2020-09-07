Гетманцев подал новый законопроект о внесении изменений в антиофшорные и налоговые правила

Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев сообщил, что зарегистрировал законопроект № 4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс и антиофшорный закон № 466-IX (законопроект № 1210). Он содержит нормы, которые при втором чтении выпали из законопроекта № 2524.

По словам Гетманцева, нормы нового законопроекта согласованы с представителями бизнеса.

Предложенные им нововведения таковы: