Апелляционный суд отказался снять арест с акций и имущества Проминвестбанка

7 сентября Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Проминвестбанка и оставил без изменений решение Хозсуда г. Киева от 05.05.2020 (в деле №910/3480/20), которым банку было отказано в удовлетворении заявления об отмене мер обеспечения иска, принятых постановлением Хозсуд г. Киева от 10.03.2020 на требование ООО “Крым Дивелопмент”, – речь идет об аресте акций Проминвестбанка, его движимого и недвижимого имущества, имущественных прав, счетов в других банках (в пределах суммы взыскания 169,8 млн долл), запрете банку осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица.

Проминвестбанк заявлял, что наложенный в марте судом арест может привести “к полной остановке банка и неплатежеспособности” (цитата).

ООО “Крым Дивелопмент” связано с Игорем Коломойским и его партнерами. Это одна из компаний “приватовцев”, которые на основании решения Арбитражного суда Гааги взимают с России компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после аннексии полуострова Россией.

Биржа “ПФТС” сообщала, что 04.03.2020 состоялся аукцион, на котором были проданы 99,77% акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн.

Согласно судебным материалам, победителем аукциона стало ООО “ФК “Фортифай”, которое уплатило указанную сумму.

ООО “Крым Дивелопмент” обжаловало в суде продажу акций Проминвестбанка, отмечая, что соответствующий аукцион был проведен с нарушением законодательства, а цена лота оказалась занижена.