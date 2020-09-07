SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)

На опубликованном на YouTube-канале SpaceX видео показаны взлет и посадка “с борта” ракеты Falcon 9.

Об этом сообщает портал Slash Gear.

В запуск ракеты SpaceX Falcon 9 на этой неделе вошел спутник SAOCOM 1B. Это второй из двух спутников наблюдения Земли SAOCOM 1-й серии. Аргентинское космическое агентство использует эти спутники для мониторинга окружающей среды.

Спутниковая серия SAOCOM из двух космических аппаратов представляет собой программу, разработанную, управляемую и используемую Космическим агентством Аргентины (Comisión Nacional de Actividades Espaciales, или CONAE).

Миссия предусматривает предоставление своевременной информации о природных и антропогенных бедствиях (наводнения, извержения вулканов, землетрясения, оползни, лесные пожары), а также оказание услуг мониторинга для сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.