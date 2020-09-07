ЕС усиливает подготовку на случай провала соглашения с Британией

По итогам восьмого раунда переговоров между Британией и ЕС по соглашению о будущих отношениях остаются разногласия по ключевым вопросам.

Об этом говорится в заявлении главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье.

“ЕС по-прежнему привержен амбициозному будущему партнерству с Британией. Это явно пойдет на пользу обеим сторонам. Никто не должен недооценивать практические, экономические и социальные последствия сценария с отсутствием торгового соглашения” – говорится в заявлении.

По словам Барнье, в то время как ЕС демонстрирует гибкость, Лондон не желает на основе взаимности поддержать фундаментальные принципы и интересы Евросоюза.

Он отметил, что существенные различия сохраняются в областях, представляющих существенный интерес для ЕС.

“Великобритания отказывается включить необходимые гарантии честной конкуренции в наше будущее соглашение, требуя при этом свободного доступа на наш рынок. Точно так же нам по-прежнему не хватает важных гарантий ненарушения социальных, экологических, трудовых и климатических стандартов” – говорится в заявлении.

“Для заключения будущего партнерства необходимы и будут необходимы взаимное доверие и уверенность” – подчеркнул Барнье. Он добавил, что в ближайшие дни переговорщики и их группы продолжат контакты.

“В то же время ЕС активизирует свою работу по обеспечению готовности, чтобы быть готовым ко всем сценариям 1 января 2021 года” – сказал Барнье.