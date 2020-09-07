В Boeing испытали беспилотники под управлением искусственного интеллекта

Компания Boeing Australia «научила» беспилотный самолет выявлять проблемы, принимать решения и действовать во время автономной миссии.
Успешная полетная испытательная миссия была частью годового проекта по развитию беспилотных технологий в Австралии, рассказали в Boeing.
«Мы разрабатываем методы машинного обучения в лабораторных условиях с несколькими беспилотными летательными аппаратами», – сказала Эмили Хьюз, директор Boeing Phantom Works International.
«Мы эффективно научили беспилотные системы вести себя и обучаться с помощью моделирования, чтобы они могли выявлять цель в реальном мире, а потом принимать решение действовать или реагировать на окружающую среду», – добавила она.
Эта технология особенно важна для миссий наблюдения и разведки.
«Во время летных испытаний мы увидели способность самолета самостоятельно выявлять и классифицировать цели; спланировать маршрут на борту беспилотной системы; затем динамично координировать свои действия с пилотируемыми и беспилотными платформами для выполнения миссии», – сказала Хьюз.
Тесты проводятся для Сил обороны Австралии, которым необходимы улучшенные возможности определения местоположения и идентификации целей в перегруженных и сложных условиях.
Беспилотники самостоятельно корректировали свой полет таким образом, чтобы получить лучший обзор выявленных целей для более точной их классификации. Другие подробности испытаний не уточняются.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему Украина обречена на успех? Открываем свое дело!9 ч. назад - 1019 5
Шмыгаль рассказал, какими будут рост ВВП и курс доллара в новом бюджете12 ч. назад - 2481 4
Как вывести экономику Украины из тени - мнения экспертов2 ч. назад - 293 3
Цены на жилье в новостроях Киева и области растут (инфографика)10 ч. назад - 1426 3
За 8 месяцев 2020 года "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 92,5 миллиарда15 ч. назад - 204 2
Может ли предприниматель работать у нескольких работодателей одновременно - разъяснение Гоструда14 ч. назад - 3008
Шмыгаль рассказал, какими будут рост ВВП и курс доллара в новом бюджете12 ч. назад - 2481 4
Что могут разрешить и запретить коллекторам в ближайшем будущем13 ч. назад - 1689
Цены на жилье в новостроях Киева и области растут (инфографика)10 ч. назад - 1426 3
С какого момента новый владелец должен платить налог на недвижимость4 ч. назад - 1282
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11 ч. назад - 120
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 335
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 469 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 760
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4948 3