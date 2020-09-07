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В Boeing испытали беспилотники под управлением искусственного интеллекта

В Boeing испытали беспилотники под управлением искусственного интеллекта

Компания Boeing Australia «научила» беспилотный самолет выявлять проблемы, принимать решения и действовать во время автономной миссии.

Успешная полетная испытательная миссия была частью годового проекта по развитию беспилотных технологий в Австралии, рассказали в Boeing.

«Мы разрабатываем методы машинного обучения в лабораторных условиях с несколькими беспилотными летательными аппаратами», – сказала Эмили Хьюз, директор Boeing Phantom Works International.

«Мы эффективно научили беспилотные системы вести себя и обучаться с помощью моделирования, чтобы они могли выявлять цель в реальном мире, а потом принимать решение действовать или реагировать на окружающую среду», – добавила она.

Эта технология особенно важна для миссий наблюдения и разведки.

«Во время летных испытаний мы увидели способность самолета самостоятельно выявлять и классифицировать цели; спланировать маршрут на борту беспилотной системы; затем динамично координировать свои действия с пилотируемыми и беспилотными платформами для выполнения миссии», – сказала Хьюз.

Тесты проводятся для Сил обороны Австралии, которым необходимы улучшенные возможности определения местоположения и идентификации целей в перегруженных и сложных условиях.

Беспилотники самостоятельно корректировали свой полет таким образом, чтобы получить лучший обзор выявленных целей для более точной их классификации. Другие подробности испытаний не уточняются.

По материалам НВ
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