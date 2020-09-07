Goldman Sachs вслед за JPMorgan начинает возвращать сотрудников в офисы

Инвестбанк Goldman Sachs сообщил сотрудникам, что они начнут возвращаться к работе в офисах.

Об этом сообщает CNBC.

В ближайшие дни и недели сотрудникам из офисов по всему миру сообщат, как будет организована их работа. Ожидается, что они будут работать посменно в случаях, где это возможно. Каждый сегмент бизнеса будет сам принимать решения об условиях работы. Посменный режим работы будет использоваться в тех командах, где в офис хотят вернуться большинство сотрудников.

«Ротационный подход не будет одинаков для всех, поскольку у каждого из нас есть свои персональные обязанности», – говорится в сообщении для сотрудников.

На прошлой неделе стало известно, что ротационный подход будет использовать инвестбанк JPMorgan Chase & Co. Крупные инвестиционные банки в Лондоне также стали возвращать сотрудников обратно в офисы, несмотря на рост числа заражений коронавирусом в Великобритании в последние дни.